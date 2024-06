Schweres Hagelunwetter im nördlichen Waldviertel

Von: apa

Unwetter haben am Sonntagnachmittag schwere Schäden im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya verursacht. Besonders betroffen war Waldkirchen a.d. Thaya. In den Katastralgemeinden Waldkirchen, Gilgenberg und Rappolz wurden rund 80 Prozent der Gebäude teils schwer beschädigt, berichtete das Bezirkskommando per Aussendung. Mehr als 250 Feuerwehrleute rückten aus, um die Dächer mit Planen provisorisch abzudichten. Die betroffenen Ortsteile wurden behördlich zum Katastrophengebiet erklärt.

Bis zu sieben Zentimeter große Hagelkörner zogen am Sonntag gegen 15.00 Uhr Dächer, Fahrzeuge und Fassaden in der Gemeinde im nördlichen Waldviertel schwer in Mitleidenschaft. Die Aufräumarbeiten waren im Laufen.

Rund 200 Dächer wurden den Angaben zufolge beschädigt. Planenmaterial wurden aus dem Katastrophenhilfsdienst-Lager des Bezirks und dem Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln angeliefert. 30.000 m2 wurden bereits verlegt, weitere 20.000 m2 sollten am Abend noch eintreffen, hieß es aus dem Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Schadenskommissionen werden gebildet. Vonseiten des Landes Niederösterreich wurde rasche Hilfe aus dem Katastrophenfonds zugesagt.