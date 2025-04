Tumult in Meran

Von: luk

Meran – Ein Routineeinsatz der Stadtpolizei eskalierte vor wenigen Tagen im Zentrum von Meran: Ein 30-jähriger Mann aus Meran, der den Ordnungshütern bereits bekannt ist, wurde festgenommen, nachdem er eine Streife der Stadtpolizei angegriffen und bedroht hatte. Ihm werden unter anderem Widerstand gegen die Staatsgewalt und Bedrohung vorgeworfen.

Der Vorfall ereignete sich am späten Nachmittag auf dem Pfarrplatz am oberen Ende der Laubengasse. Die Polizei war wegen einer verdächtigen und aggressiven Person alarmiert worden. Bereits wenige Minuten nach dem Notruf traf eine Streife der Stadtpolizei am Einsatzort ein und begann umgehend mit der Suche nach dem Mann. Der Verdächtige konnte wenig später in der Nähe der Meinhardstraße lokalisiert werden.

Ein Geschäftstreibender trat an die Einsatzkräfte heran und schilderte, dass er zuvor von dem Gesuchten verbal attackiert und sogar mit dem Tod bedroht worden sei. Als die Polizisten den Mann kontrollierten und durchsuchten, kamen bei ihm Werkzeuge zum Vorschein, die üblicherweise zum Einbruch verwendet werden, berichtet die Zeitung Alto Adige, darunter manipulierte Schlüssel und Dietriche.

Noch während der Kontrolle eskalierte die Situation: Der Mann beleidigte und bedrohte die Exekutivbeamten zunächst verbal, ehe er handgreiflich wurde. Die Polizisten sahen sich gezwungen, ihn unter Anwendung von Zwangsmitteln festzunehmen.

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Bedrohung sowie wegen unerlaubtem Besitz von Einbruchswerkzeugen ermittelt. Die Ermittlungen laufen.