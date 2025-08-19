Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?
Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?

Dienstag, 19. August 2025 | 07:23 Uhr
Gabicce, Strand, Adria, Meer
stnews/ka - archiv
Von: luk

Strandbetreiber in Italien klagen über einen Besucherrückgang ausgerechnet an Ferragosto – dem Höhepunkt der Urlaubszeit im Sommer in Italien.

Während die einen die mittlerweile an manchen Abschnitten teuren Preise für Liegen und Sonnenschirme als Grund dafür sehen, sagen die Betreiber selbst, dass den Gästen aufgrund der Wirtschaftskrise und steigender Lebenshaltungskosten zu wenig Geld übrigbleibt. Sie könnten sich keinen Strandurlaub mehr leisten, weil die Löhne nicht mitziehen. Das habe einen Trendwechsel eingeläutet.

Was meint ihr: Sind die in den letzten Jahren nach oben geschossenen Preise ursächlich oder haben die Urlauber weniger Lust auf wochenlangen Strandurlaub? Gebt jetzt eure Meinung ab!

