Fund im Pustertal, der heraussticht

Von: luk

Gais/Bruneck – Ein starker Geruch, eine unauffällige Wohnung, aber ein Fund, der heraussticht: Bei einem Polizeieinsatz am 3. April haben die Carabinieri der Kompanie Bruneck einen 25-jährigen Mann aus Gais festgenommen und einen regelrechten Drogenbazar sichergestellt. Insgesamt wurden über drei Kilogramm verschiedenster Drogen beschlagnahmt. Laut Rechnung der Fahnder sei das genug gewesen, um daraus 42.000 Einzeldosen zu schnüren.

Die Ermittler wurden zunächst durch auffällige Bewegungen und den unverkennbaren Duft von Marihuana auf ein Apartment in einem Wohnblock in Gais aufmerksam. Der Geruch führte die Exekutivbeamten zielsicher zu einem jungen Kellner – nach außen hin ein ruhiger Kellner, doch offenbar mit einem Hang zum Nervenkitzel und einem illegalen Nebenerwerb. In der Wohnung stießen die Carabinieri, unterstützt von zivilen Ermittlern, auf ein buntes Sortiment an Rauschmitteln: 2,3 Kilogramm Haschisch, 740 Gramm Marihuana, 92 Gramm Kokain sowie 68 Gramm halluzinogene Pilze.

Zudem fanden die Ermittler Verpackungsmaterial, zwei Präzisionswaagen und rund 3.800 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus dem Verkauf der Substanzen stammt.

Nach Einschätzung der Ermittler hätte die sichergestellte Menge auf dem lokalen Schwarzmarkt in Bruneck und der Ahrntaler Umgebung einen sechsstelligen Erlös erzielen können. Entsprechend wurde der 25-Jährige noch am selben Tag festgenommen und in das Gefängnis Bozen überstellt. Inzwischen wurde die Festnahme vom zuständigen Richter bestätigt. Der Mann befindet sich nun in Hausarrest.

Mit dem erfolgreichen Zugriff sei ein weiterer Schlag gegen den lokalen Drogenhandel gelungen, betonen die Carabinieri.