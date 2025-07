Bozen: Dreijähriger stürzt aus neun Meter Höhe

Von: Ivd

Bozen – In einem Wohnblock in der Bassano-del-Grappa-Straße kam es zu einem verheerenden Unfall: Ein drei Jahre alter Junge ist aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Stock neun Meter in die Tiefe gestürzt und schwebt nun Lebensgefahr.

Nach bisherigem Kenntnisstand spielte das Kind in der Wohnung, als es zunächst auf einen Stuhl und dann die Heizung kletterte. Von dort verlor es vermutlich das Gleichgewicht und fiel aus großer Höhe aus dem Fenster.

Vorbeigehende Passanten eilten sofort zu Hilfe und riefen den Notruf.

Innerhalb kürzester Zeit waren Rettungskräfte und Einsatzfahrzeuge vor Ort. Der kleine Junge wurde erstversorgt und in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie es zu dem Sturz kommen konnte. Währenddessen kämpfen die behandelnden Ärzte um das Leben des Jungen.