Südtirol zieht nach: Busticket bald auch mit Kredit- oder Debitkarte zahlbar

Von: luk

Bozen – Was in vielen Ländern längst Alltag ist, kommt jetzt auch nach Südtirol: Ab dem 11. April 2025 können Fahrgäste ihre Bustickets kontaktlos mit Kredit- oder Debitkarte bezahlen. Der neue Service „tap&go“ soll das Busfahren in Städten und auf ausgewählten Regionalstrecken einfacher und komfortabler machen.

Statt Fahrkarte am Automaten oder über die App zu kaufen, genügt künftig ein kurzer „Tap“ an das Entwertungsgerät im Bus – ganz ohne Registrierung oder vorherige Anmeldung. Wer also kein südtirolmobil-Abo oder Einzelticket besitzt, kann künftig einfach zusteigen, Karte zücken und losfahren.

Internationaler Standard auch in Südtirol

Mit der Einführung von „tap&go“ zieht Südtirol mit einem Bezahlstandard nach, der in vielen Ländern Europas und darüber hinaus längst etabliert ist. In Schweden etwa können Fahrgäste bereits seit Jahren mit Geldkarten und mobilen Bezahlmethoden wie Apple Pay oder Google Pay in Bus und Bahn fahren. In Großbritannien ist die Oyster Card seit Langem durch kontaktlose Zahlungen ergänzt worden, in den Niederlanden wurde das System OVpay 2023 flächendeckend eingeführt. Auch Städte wie Mailand, Rom, Paris, Barcelona oder Wien setzen vermehrt auf kontaktlose Bezahlmethoden im Nahverkehr.

Vorstellung am 11. April

Offiziell präsentiert wird der neue Dienst am Freitag, 11. April, um 9.00 Uhr am Busbahnhof in der Rittner Straße in Bozen. Bei der Medienkonferenz mit dabei sind Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, SASA-Präsidentin Astrid Kofler, Vertreter der Raiffeisen, Volksbank und Sparkasse sowie Patrick Dejaco, Projektleiter der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA).

Mit dem neuen System will Südtirol die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs weiter vereinfachen.