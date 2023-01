Seis: Dachstuhl geht in Flammen auf

Seis – Zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohngebäude in der Burgfriedenstraße in Seis ist es in der Nacht auf Montag gekommen. Um 2.54 Uhr in der Früh wurde Alarm geschlagen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Seis, Kastelruth und Völs, der Abschnittsinspektor, das Weiße Kreuz und die Behörden.

Das Dach musste an mehreren Stellen geöffnet werden, um den Brandherd zu lokalisieren und gezielt ablöschen zu können. Rund 90 Feuerwehrleute und mehrere Atemschutztrupps waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Dank des raschen Einsatzes konnten sie eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch längere Zeit an, glücklicherweise wurde niemand verletzt.