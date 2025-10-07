Aktuelle Seite: Home > Chronik > Seit Jahren flüchtiger Mafia-Boss in Italien festgenommen
++ ARCHIVBILD ++ Verdächtiger im Morgengrauen im Schlaf überrascht

Seit Jahren flüchtiger Mafia-Boss in Italien festgenommen

Dienstag, 07. Oktober 2025 | 11:23 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Verdächtiger im Morgengrauen im Schlaf überrascht
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die italienische Polizei hat bei einem großen Einsatz einen seit fünf Jahren flüchtigen Mafia-Boss festgenommen. Die Festnahme Dienstagfrüh gelang den Einsatzkräften nach monatelangen Ermittlungen in der Stadt Foggia in der süditalienischen Region Apulien, wie die Carabinieri mitteilten. Der 39-Jährige habe sich in einem Randviertel der Stadt versteckt gehabt. Er soll der sogenannten Società foggiana angehören.

Diese Gruppierung des organisierten Verbrechens in Apulien agiert vor allem in der Provinzhauptstadt Foggia und ihrem Umland. In ihren kriminellen Aktivitäten ist die Società foggiana breit aufgestellt: Von illegaler Müllentsorgung, Waffenhandel und Prostitution reichen sie bis hin zu bewaffneten Raubüberfällen.

Der nun festgenommene Mafia-Boss sei bei dem morgendlichen Einsatz im Schlaf überrascht worden und habe sich ohne Widerstand ergeben. Bei dem Mann wurde eine Pistole mit entfernter Seriennummer sowie eingelegtem Magazin mit sechs Patronen gefunden. Wegen mafiöser Aktivitäten war er bereits in erster Instanz zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Kommentare
113
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Kommentare
50
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Kommentare
40
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Kommentare
31
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
“Diese Stadt ist immer noch dein Zuhause”
Kommentare
28
“Diese Stadt ist immer noch dein Zuhause”
Anzeigen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 