Seniorin stürzt Angehörige in Verzweiflung

Carabinieri-Einsatz in Steinmannwald

Von: mk

Steinmannwald – Angehörige einer Seniorin aus Steinmannwald haben sich an die Carabinieri von Leifers gewandt. Sie zeigten sich besorgt, weil sie gegen 15.30 Uhr am Telefon nicht erreichbar. Der Vorfall hat in der gesamten Fraktion für Aufruhr gesorgt.

Auch das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr wurden eingeschaltet. Eine Suchaktion bei Freunden und Bekannten führte zu keinem Ergebnis.

Die Rettungskräfte vermuteten deshalb, dass sich die Seniorin immer noch in ihre Wohnung befinden und ihr etwas zugestoßen sein könnte. Sich dort Zugang zu verschaffen, stellte für die Eisatzkräfte allerdings eine Herausforderung dar, zumal die Wohnung mit einer Panzertür ausgestattet ist.

Plötzlich tauchte die 85-Jährige wie aus dem Nichts wohlbehalten und unversehrt auf. Wie sich herausstellte, war sie mit einer Bekannten ins Theater gegangen und hatte das Handy zu Hause gelassen, um die Aufführung nicht zu stören.

Sie selbst war völlig ahnungslos, dass nach ihr gesucht wurde und dass sich ihre Verwandten große Sorgen machten. Glücklicherweise löste sich die Anspannung rasch auf. In einer höflichen Atmosphäre empfahlen die Carabinieri der Seniorin, ihr Handy immer bei sich zu tragen und ihren Angehörigen einen Zweitschlüssel für ihre Wohnung zu geben – um in Zukunft Missverständnisse zu vermeiden.