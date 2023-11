Sensibilisierung junger Menschen für Gefahren im alpinen Raum

Lawinen-Informationstage für Schulen im Euregio-Infopoint in Innsbruck

Innsbruck – Welche Arten von Lawinen gibt es? Wie verhalte ich mich bei Lawinengefahr? Wo finde ich Informationen über die aktuelle Lawinensituation? Antworten auf diese und weitere Fragen erhielten Schülerinnen und Schüler mehrerer Tiroler Schulen im Rahmen der Lawinen-Informationstage im Euregio-Infopoint in Innsbruck in den vergangenen drei Tagen, von Montag bis zum gestrigen Mittwoch. Die Lawinen-Informationstage wurden in diesem Herbst als Pilotprojekt durchgeführt. Künftig sollen sie jährlich vor Winterbeginn angeboten werden.

Tirols Sicherheitslandesrätin Astrid Mair hatte am Montag den Startschuss gegeben und auf den Wintereinbruch hingewiesen, der viele Wintersportbegeisterte in die Berge ziehe. “Dies ist ein guter Zeitpunkt, um das Thema Lawinengefahr in den Fokus zu rücken”, sagte die Landesrätin. Das Pilotprojekt Lawinen-Informationstage für Schulen stärkten das Bewusstsein für Gefahren im alpinen Raum und vermittelten den Jugendlichen Grundkenntnisse für ein sicheres Verhalten bei kritischer Lawinensituation.

Lawinenkunde und Lawinengeschichte

Die Lawinen-Informationstage sind von der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino gemeinsam mit dem Lawinenwarndienst des Landes Tirol ins Leben gerufen worden. “Im Rahmen von 90-minütigen Informationseinheiten führen wir in die Grundlagen der Lawinenkunde ein: beginnend bei den verschiedenen Arten von Lawinen und deren Eigenheiten bis hin zur richtigen Tourenplanung”, sagt der Leiter des Lawinenwarndienstes des Landes Tirol, Patrick Nairz. Die interaktive Tools der Euregio-Lawinenausstellung förderten einen nachhaltigen Lerneffekt.

Euregio-Lawinenausstellung ganzjährig zugänglich

Die interaktive Euregio-Lawinenausstellung im Euregio-Infopoint in Innsbruck bietet das ganze Jahr über Informationen zu Lawinenkunde und Lawinengefahr und dokumentiert die Großlawinen-Ereignisse seit dem Ersten Weltkrieg. Zudem wurde der grenzübergreifende Euregio-Lawinenreport der Länder Tirol, Südtirol und Trentino anlässlich seines fünfjährigen Bestehens in diesem Jahr in die interaktive Dauerausstellung integriert. Ein multimediales Quiz lädt dazu ein, das Gelernte vor Ort zu testen.

Die Dauerausstellung Euregio-Lawinenreport im Euregio-Infopoint in der Innsbrucker Wilhelm-Greil-Straße 17 kann von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr besucht werden. Weitere Informationen zum Euregio-Lawinenreport gibt es unter www.lawinen.report.