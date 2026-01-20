Aktuelle Seite: Home > Chronik > Sexuelle Gewalt bei Silvesterfeier in Obereggen
Barmann vor Gericht

Sexuelle Gewalt bei Silvesterfeier in Obereggen

Dienstag, 20. Januar 2026 | 18:20 Uhr
gericht bozen justiz
stnews/luk
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Vor dem Bozner Landesgericht muss sich ein 30-jähriger Barmann wegen des Vorwurfs der sexuellen Gewalt verantworten. Laut Anklage soll der Mann in der Nacht auf den 31. Dezember 2022 eine damals 20-jährige Frau während einer Silvesterfeier in einem Lokal in Obereggen zu sexuellem Kontakt gezwungen haben.

Die junge Frau hatte die Feier gemeinsam mit einer Freundin besucht und dort den Mann kennengelernt. Dieser soll sie nach draußen gebeten haben, um eine Zigarette zu rauchen. Nach der bisherigen Rekonstruktion der Ermittler habe der Mann sie zunächst bedrängt und anschließend in einen Nebenraum geführt, wo es zur mutmaßlichen Tat kam.

Während des Vorfalls gelang es der Frau, ihre Mutter telefonisch zu erreichen. Diese sagte vor Gericht aus, sie habe ihre Tochter am Telefon schreien hören und den Mann aufgefordert, sie loszulassen. Die Mutter machte sich daraufhin sofort auf den Weg. Die 20-Jährige konnte sich laut Aussage mit einem Vorwand befreien und wurde anschließend von ihrer Freundin und ihrer Mutter in Sicherheit gebracht.

Am folgenden Tag begab sich die Frau ins Krankenhaus und erstattete Anzeige. Der Prozess wird am 4. Mai fortgesetzt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
Kommentare
89
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Kommentare
49
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Kommentare
36
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Anwälte der Opfer: „Jessica Moretti lügt!”
Kommentare
31
Anwälte der Opfer: „Jessica Moretti lügt!”
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
30
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 