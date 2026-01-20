Sexuelle Gewalt bei Silvesterfeier in Obereggen

Von: luk

Bozen – Vor dem Bozner Landesgericht muss sich ein 30-jähriger Barmann wegen des Vorwurfs der sexuellen Gewalt verantworten. Laut Anklage soll der Mann in der Nacht auf den 31. Dezember 2022 eine damals 20-jährige Frau während einer Silvesterfeier in einem Lokal in Obereggen zu sexuellem Kontakt gezwungen haben.

Die junge Frau hatte die Feier gemeinsam mit einer Freundin besucht und dort den Mann kennengelernt. Dieser soll sie nach draußen gebeten haben, um eine Zigarette zu rauchen. Nach der bisherigen Rekonstruktion der Ermittler habe der Mann sie zunächst bedrängt und anschließend in einen Nebenraum geführt, wo es zur mutmaßlichen Tat kam.

Während des Vorfalls gelang es der Frau, ihre Mutter telefonisch zu erreichen. Diese sagte vor Gericht aus, sie habe ihre Tochter am Telefon schreien hören und den Mann aufgefordert, sie loszulassen. Die Mutter machte sich daraufhin sofort auf den Weg. Die 20-Jährige konnte sich laut Aussage mit einem Vorwand befreien und wurde anschließend von ihrer Freundin und ihrer Mutter in Sicherheit gebracht.

Am folgenden Tag begab sich die Frau ins Krankenhaus und erstattete Anzeige. Der Prozess wird am 4. Mai fortgesetzt.