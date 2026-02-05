Aktuelle Seite: Home > Chronik > Situation nach Schneefällen in Kärnten wieder entspannt
Situation nach Schneefällen in Kärnten wieder entspannt

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 15:19 Uhr
Die Schneeräumungsarbeiten liefen auf Hochtouren
APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER
Von: apa

Starker Schneefall hat seit Mittwochnachmittag für Probleme auf Kärntens Straßen und auch darüber hinaus gesorgt. In der Nacht auf Donnerstag waren mehr als 2.000 Haushalte ohne Stromversorgung. Im Laufe des Tages entspannte sich dann die Situation bei der Stromversorgung, aber auch auf den Straßen. In Villach forderte der Schnee einen Verletzten. Ein Mann war beim Schneeschaufeln vom Dach seines Hauses gefallen.

Wie die Hauptfeuerwache Villach mitteilte, wollte der Mann sein Hausdach vom Schnee befreien. Dabei stürzte er zwei bis drei Meter auf das unterhalb gelegene Garagendach. Sein Nachbar alarmierte die Einsatzkräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung holte die Feuerwehr den verletzten Pensionisten mittels Korbtrage und Hubrettungsgerät vom Garagendach. Das Rote Kreuz brachte den Patienten ins örtliche Krankenhaus.

Die Stromversorgung war bis 15.00 Uhr weitgehend überall wieder hergestellt, hieß es bei Kärnten Netz auf APA-Anfrage. Alle größeren Gebiete seien wieder versorgt. Nur noch einzelne Haushalte waren ohne Stromversorgung, auch sie sollten in den folgenden Stunden wieder am Netz sein.

