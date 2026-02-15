Skitourengeher bei Lawinenabgang in Tirol schwer verletzt

Von: apa

Ein Skitourengeher ist am frühen Sonntagnachmittag in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) unterhalb des Gampberges von einer Lawine verschüttet und dabei schwer verletzt worden. Der Wintersportler wurde von der Crew des Hubschraubers in die Innsbrucker Klinik geflogen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Ob die Person komplett oder nur zum Teil verschüttet worden war, war noch nicht bekannt.

Wie viele Personen an dem Lawinenunfall beteiligt gewesen waren, war ebenfalls noch unklar. Die Suchaktion war jedenfalls am Nachmittag beendet, hieß es.