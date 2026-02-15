Aktuelle Seite: Home > Sport > Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Triumph in der Südtirol Arena mit cooler Schussleistung

Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin

Sonntag, 15. Februar 2026 | 15:37 Uhr
Update
Schoss schneller als ihr Schatten: Lisa Vittozzi
APA/APA/AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT
Schriftgröße

Von: luk

Antholz – Was für ein Triumph in der Südtirol Arena: Lisa Vittozzi sichert sich mit einer makellosen Leistung die Goldmedaille in der 10-km-Biathlon-Verfolgung. Die 31-jährige Italienerin trifft alle 20 Scheiben und arbeitet sich in einem packenden Rennen von Rang fünf bis an die Spitze vor.

Ausschlaggebend für ihren Erfolg ist das fehlerfreie Schießen. Während andere Athletinnen am Schießstand wertvolle Sekunden liegen lassen, bleibt Vittozzi eiskalt und beweist Nervenstärke. Mit jeder Runde arbeitet sie sich weiter nach vorne – bis sie schließlich die Führung übernimmt und diese souverän ins Ziel bringt.

Schon lange vor der Schlussgeraden ist ihr die Freude ins Gesicht geschrieben. Mit einem Lächeln läuft sie ins Stadion ein, winkt den Fans zu und verneigt sich im Ziel vor dem begeisterten Publikum. Ein Gänsehautmoment in der ausverkauften Arena.

28,8 Sekunden hinter der frischgebackenen Olympiasiegerin sichert sich Maren Kirkeeide die Silbermedaille. Bronze geht an Suvi Minkkinen (+34,4 Sek.), die sich im Schlussspurt vor Lou Jeanmonnot behauptet.

Kirkeeide kämpfte sich nach dem dritten Schießen zwar nochmals an die Spitze zurück, doch am Ende beging sie unter Druck drei Fehler, während die 31-jährige Vittozzi cool blieb. Die Einzel-Weltmeisterin 2024 hat nach Silber und Bronze jeweils mit der Mixed-Staffel nun einen kompletten olympischen Medaillensatz.

Für ein weiteres Ausrufezeichen aus italienischer Sicht sorgt Dorothea Wierer. Nach Rang 44 im Sprint läuft sie am Sonntag bis auf Platz neun nach vorne.

Für die Biathletinnen und Biathleten stehen noch die Staffeln (Dienstag Männer, Mittwoch Frauen) sowie die Massenstartrennen (Freitag Männer, Samstag Frauen) auf dem Programm.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Kommentare
34
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Kommentare
25
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Kommentare
24
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
“Niemandsland” mitten in Bozen
19
“Niemandsland” mitten in Bozen
Merz für Befreiung Europas aus US-Abhängigkeit
18
Merz für Befreiung Europas aus US-Abhängigkeit
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 