So wird das Wetter in Südtirol rund um den 1. Mai

Von: luk

Bozen – Feuchte Luftmassen bestimmen das Wetter seit Dienstag an der Alpensüdseite. In Südtirol setzte, wie vorhergesagt, Regen ein.

Vor allem in den Abendstunden des Dienstags sowie in der Nacht auf Mittwoch gab es Niederschlag. Bis zum Mittwochnachmittag klangen die Niederschläge vom Norden her ab.

Die Wetterstörung brachte auch kühlere Temperaturen. Oberhalb von 2.000 Höhenmetern gab es dementsprechend Schneefall – wie etwa auf der Seiser Alm.

“Auch wenn es in den letzten Tagen nicht danach ausgeschaut hat, es ist immer noch April und da kann es in den höheren Lagen immer noch schneien”, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin die Lage.

Mit Donnerstag zieht wieder ruhigeres Frühlingswetter ein und die in der Höhe angezuckerte Landschaft dürfte rasch wieder grün werden. Meist scheint die Sonne von früh bis spät, lokale Restwolken werden bald weniger.

Sonne satt am 1. Mai

Am Feiertag, dem 1. Mai, bleibt es sehr sonnig, der Himmel ist die meiste Zeit ungetrübt. Die Temperaturen steigen weiter an.

Auch der Samstag bringt viel Sonnenschein mit nur ein paar Quellwolken am Nachmittag.

Am Sonntag stellt sich voraussichtlich eine freundliche Mischung aus Sonne und durchziehenden Wolkenfeldern ein.

Auch am Montag wird es recht sonnig, am Nachmittag bilden sich Quellwolken und die Schauerneigung steigt damit leicht an.