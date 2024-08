Spontanes „Volksfest“ in der Sill irritiert Anrainer – VIDEO

Von: mk

Bozen – Wer an die Sill denkt, dem fallen wohl kaum krachende Partybeats ein. Das beschauliche Örtchen am Rande von Bozen, das sich bereits auf Rittner Gemeindegebiet befindet, besteht aus wenigen Häusern zwischen Schloss Ried und dem Tierheim. Doch wer am gestrigen Donnerstag dort zugegen war, fühlte sich fast wie auf Ibiza.

Wie bei einem Volksfest kam es zu einer Ansammlung von Menschen, die im Bachbett der Talfer ausgelassen feierten. Rund 300 Meter vom Tierheim entfernt wurden Sonnenschirme und kleine Zelte aufgestellt. Während Kinder und Jugendliche im Wasser plantschten, grillten die Erwachsenen nebenher, spazierten am Ufer und genossen auf mitgebrachten Stühlen die Stimmung.

Offenbar hatten sich vor allem Latinos am Stadtstrand getroffen. Irrtierend für die Anrainer dabei ist allerdings nicht nur der Lärm, den die „Partymeile“ verursacht. Auch der Müll sammelte sich an, wie man im Video sieht.

Bereits am vergangenen Sonntag wurde an derselben Stelle gefeiert. Ob die Ordnungshüter Kontrollen an der Stelle durchführen, ist bislang nicht bekannt.

Vor allem an heißen Tagen nutzte der eine oder andere in der Vergangenheit die Stelle, um mit den Füßen ins Wasser zu gehen und sich auf diese Weise Abkühlung zu schaffen. Von ruhiger Erholung ist man mittlerweile allerdings weit entfernt. Hier das Video:

Anrainer, die in der Gegend leben, berichten, dass sie auch abends ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie im Freien unterwegs sind. Grund dafür sind zwielichtige Gestalten, die sich dort bei Einbruch der Dämmerung herumtreiben sollen. Unter anderem soll es dabei um Drogen gehen.