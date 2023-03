St. Martin in Thurn: Flammen in der Nähe der Bergstation Pikolain

St. Martin in Thurn – In St. Martin in Thurn ist am Freitag um 13.48 Uhr Alarm ausgelöst worden. Grund ist ein Waldbrand unter der Bergstation Pikolain.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Ort sind auch mehrere Feuerwehren der Umgebung ausgerückt.

Gemeinsam versuchen die Einsatzkräfte, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bekommen.

Eine dichte Rauchsäule stieg über den Brandort auf.