St. Ulrich: Dachstuhl in Flammen

St. Ulrich – In St. Ulrich geriet am Montagnachmittag kurz vor 17.00 Uhr ein Dachstuhl in Brand.

Derzeit sind die Feuerwehrleute mehrerer Freiwilligen Feuerwehren dabei, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf andere Gebäude – der Brandort befindet sich im Zentrum des Hauptortes des Grödentales – zu verhindern.