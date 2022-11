Staatspolizei mit intensiven Kontrollen in Meran

Meran – Am Dienstag sowie am Mittwoch hat die Staatspolizei in Meran gezielte Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden die lokalen Behörden durch die Präventionsabteilung der Polizei aus Mailand unterstützt. Das Ziel der Kontrolloperation war es, Kleinkriminalität zu bekämpfen und im Vorfeld zu vereiteln.

Vor allem im Zentrum rund um den Bahnhof und in Parks sowie Lokalen waren die Ordnungshüter im Einsatz. Insgesamt haben sie 152 Personen und 25 Gastlokale überprüft.

Ein 29-jähriger Mann aus der Ukraine, der seit einiger Zeit in Meran lebt, wurde dabei im Besitz eines Schlagrings sowie eines Messers mit einer 15 Zentimeter langen Klinge angetroffen. Der Mann wurde angezeigt.

Unauffällig war hingegen die gefundene Menge an Drogen: Lediglich bei einem jungen Mann aus Algerien wurde eine geringe Menge Haschisch entdeckt. Er wurde beim Regierungskommissariat als Drogenkonsument gemeldet.

Die Kontrollen in Meran werden in den kommenden Wochen fortgesetzt.