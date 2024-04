Starker Regen führt in Südtirol zu Feuerwehreinsätzen

Kaltern/Prad/Eppan – Angesichts der vorhergesagten Regenfälle mit teils erheblichen Niederschlagsmengen hat der Zivilschutz die Warnstufe “gelb” für ganz Südtirol ausgerufen.

Am Ostermontag kam es dann nach stundenlangen Regenfällen tatsächlich zu den ersten Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren, insbesondere im Überetsch und im unteren Eisacktal. Die Feuerwehrkräfte sind aufgrund kleinerer Muren und Wasserschäden ausgerückt.

Im Unterland blockierte eine Mure die Straße nach Fennberg im Bereich hinter Graun, was zur Sperrung der Straße führte. Die Freiwillige Feuerwehr Penon und der Straßendienst übernehmen die Aufräumarbeiten.

In Völs fielen einige Felsbrocken auf die Landesstraße im Ortsteil St. Anton. Die Straße wurde bereits geräumt.

Im Überetsch wurde die Montiggler Straße auf Höhe des Campingplatzes überflutet, weshalb die Freiwilligen Feuerwehren von Girlan und Montiggl damit beschäftigt sind, das Wasser abzupumpen.

Die Regenfälle sollen im Laufe des Tages von Westen her nachlassen, was hoffentlich die Lage entspannen wird.

Guten Morgen am großen Regenfinale. Jetzt in der Früh und am Vormittag regnet es noch verbreitet, am stärksten im Südstau vom Unterland herauf über das Ultental und Passeiertal bis zum Brenner. Ab Mittag lässt der Regen von Westen beginnend nach, am Abend noch einige Schauer. ☔️

— Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 1, 2024