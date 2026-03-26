Starkwind: Feuerwehreinsätze den ganzen Tag lang

Von: ka

Bozen – Auch im Laufe des heutigen Tages waren die Freiwilligen Feuerwehren in ganz Südtirol gefordert. Der anhaltende Sturm führte zu zahlreichen weiteren Einsätzen. Schwerpunkte bildeten erneut umgestürzte Bäume und größere Astabbrüche, die Verkehrswege blockierten oder eine unmittelbare Gefahr darstellten.

Teilweise mussten Straßen gesperrt und aufwendig geräumt werden. Neben den Feuerwehren waren auch Landes- und Gemeindedienste im Einsatz, um die Schäden unter teils schwierigen Bedingungen zu beseitigen. Ein herzlicher Dank gilt allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz!