Sterzing: Putzfrau wird zur Einbrecherin

Von: mk

Sterzing – An diesem Sonntag haben die Carabinieri von Sterzing einen Haftbefehl gegen eine Frau vollstreckt, die beschuldigt wird, mehrerer Wohnungseinbrüche im Jahr 2022 begangen zu haben.

Die Frau, die zum Zeitpunkt der Ereignisse als Reinigungskraft in einem Hotel im Zentrum von Sterzing arbeitete, hatte Zugang zu Gästezimmern und den Privatwohnungen der Eigentümer.

Die Diebstähle wurden in stets Abwesenheit der Eigentümer begangen. Die mutmaßliche Täterin soll dabei ihre privilegierte Stellung als Hausangestellte ausgenutzt haben.

Weil die Frau das Vertrauen der Besitzer genoss, gelangte sie an die Wohnungsschlüssel und konnte so mehrmals ungestört in die Appartements eindringen. Bei diesen unbefugten Zutritten entdeckte sie mehrere wertvolle Gegenstände, insbesondere eine Goldkette und eine Jacke, die herumlag und in der sich ein größerer Bargeldbetrag befand. Dabei handelte es sich um den Tageserlös des Hotels.

Die unmittelbar nach dem ersten gemeldeten Diebstahl eingeleiteten Ermittlungen der Carabinieri von Sterzing ermöglichten es, die Vorgehensweise der Frau zu rekonstruieren. Dank mehrerer Zeugenaussagen und der Auswertung von Bildern der Überwachungskameras im Hotel identifizierten die Carabinieri die mutmaßliche Täterin und sammelten genügend Belege, damit das Gericht den Haftbefehl erlassen konnte.

Die Frau, die von den Carabinieri verhaftet worden war, wurde in das Gefängnis von Trient überstellt, wo sie eine dreijährige Haftstrafe abbüßen muss.