Stilfser Joch hat in zehn Tagen völlig das Gesicht verändert

Von: luk

Stilfser Joch – Auch das Stilfser Joch präsentiert sich nach den Schneefällen der vergangenen Tage im vollen Winterkleid.

Tatsächlich war der bekannte Alpenpass noch Mitte November fast schneefrei.

Auf den Bildern der dort platzierten Webcam ist zu sehen, wie am 15. November Reifenspuren in der dünnen, teilweise kaum vorhandenen Schneedecke waren. Ein Zeichen dafür, dass Befugte den schon gesperrten Pass befuhren.

Nur zehn Tage später ist die Passstraße kaum wiederzuerkennen. Eine dicke Schneeschicht hat die Landschaft und die Straße auf über 2.000 Metern Meereshöhe in winterliche Ruhe gehüllt.

Die Stilfser-Joch-Passstraße ist saisonal geöffnet und in der Regel von Ende Mai bis Anfang November befahrbar; in der Wintersaison von etwa November bis Ende Mai ist sie gesperrt.