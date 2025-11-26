Aktuelle Seite: Home > Chronik > Stilfser Joch hat in zehn Tagen völlig das Gesicht verändert
Winter schnappt zu

Stilfser Joch hat in zehn Tagen völlig das Gesicht verändert

Mittwoch, 26. November 2025 | 16:59 Uhr
Stilfser Joch
Panomax Webcam
Von: luk

Stilfser Joch – Auch das Stilfser Joch präsentiert sich nach den Schneefällen der vergangenen Tage im vollen Winterkleid.

Tatsächlich war der bekannte Alpenpass noch Mitte November fast schneefrei.

Auf den Bildern der dort platzierten Webcam ist zu sehen, wie am 15. November Reifenspuren in der dünnen, teilweise kaum vorhandenen Schneedecke waren. Ein Zeichen dafür, dass Befugte den schon gesperrten Pass befuhren.

Panomax Webcam

Nur zehn Tage später ist die Passstraße kaum wiederzuerkennen. Eine dicke Schneeschicht hat die Landschaft und die Straße auf über 2.000 Metern Meereshöhe in winterliche Ruhe gehüllt.

Panomax Webcam

Die Stilfser-Joch-Passstraße ist saisonal geöffnet und in der Regel von Ende Mai bis Anfang November befahrbar; in der Wintersaison von etwa November bis Ende Mai ist sie gesperrt.

Bezirk: Vinschgau

