Straßenpolizei behält Motorradfahrer im Auge

Bozen – Auch Motorradfahrer müssen sich an die Straßenverkehrsordnung halten. Unter diesem Leitspruch standen auch an diesem Wochenende wieder die Kontrollen der Straßenpolizei auf den Passstraßen in Südtirol.

Bei 73 kontrollierten Bikern wurden 27 Verstöße geahndet. Vor allem überhöhte Geschwindigkeit, Missachtung von Verkehrsschildern, gefährliche Überholmanöver und Dokumente, die nicht in Ordnung waren, hatten die Exekutivbeamten zu beanstanden.

Auch in den kommenden Tagen und Wochen werden die Motorradfahrer unter dem wachsamen Auge der Straßenpolizei stehen.

Doch die Ordnungshüter haben auch die anderen Verkehrsteilnehmer in Blick. Am Samstag wurden in Leifers und im Sarntal zwei alkoholisierte Autofahrer ertappt. Sie hatten beide knapp 0,7 Promille Alkohol im Blut und mussten ihren Führerschein abgeben. Außerdem wurden sie zu einer Geldstrafe in Höhe von 544 Euro verdonnert und es wurden ihnen zehn Führerscheinpunkte abgezogen.