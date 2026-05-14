Aktuelle Seite: Home > Chronik > Studentin in Tirol getötet: Mord-Anklage wird beeinsprucht
Das Oberlandesgericht Innsbruck muss über den Einspruch entscheiden

Studentin in Tirol getötet: Mord-Anklage wird beeinsprucht

Donnerstag, 14. Mai 2026 | 11:20 Uhr
Das Oberlandesgericht Innsbruck muss über den Einspruch entscheiden
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Die in Innsbruck eingebrachte Mordanklage gegen einen 42-Jährigen, der mit einer 2005 getöteten Studentin in Zusammenhang gebracht wird, wird von der Rechtsvertretung des Beschuldigten beeinsprucht. Anwalt Mathias Kapferer bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der “Tiroler Tageszeitung” (Donnerstag). Er will “formale Gründe” geprüft wissen. Der 42-Jährige, der in Australien lebt, werde aber jedenfalls zu einer allfälligen Verhandlung nach Innsbruck kommen.

Die Anklage ist Kapferer eigenen Angaben zufolge vor einer Woche zugestellt worden, er werde den Einspruch nächste Woche abgeben. Dem ehemaligen Studienkollegen der jungen Frau wird vorgeworfen, diese in den frühen Morgenstunden des 23. Juni 2005 durch zwei wuchtige Messerstiche in Brust und Rücken getötet zu haben. Ein Pensionist fand die blutüberströmte Leiche der Niederösterreicherin vor einer Telefonzelle im Innsbrucker Rapoldipark.

2013 “dringend tatverdächtig”

Der 42-Jährige hatte bereits vor mehr als zwölf Jahren als “dringend tatverdächtig” gegolten. Er war kurz vor Weihnachten 2013 – aus Australien kommend – am Flughafen Wien-Schwechat von “Cold Case”-Experten des Bundeskriminalamts festgenommen worden. Damals hatte sich der Verdacht gegen den Angeklagten auf verschiedene Indizien gestützt, unter anderem auf seine DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers. Nachdem sich diese als nicht so stichhaltig erwiesen hatten wie zunächst angenommen, wurde der Mann nach sieben Wochen enthaftet und das Ermittlungsverfahren im Februar 2014 eingestellt.

Nun fußt die Anklage auf einer DNA-Spur des Angeklagten auf dem Filter einer nur wenig angerauchten Zigarette, die in der Telefonzelle abgelegt war. Die Staatsanwaltschaft schließt, dass der Angeklagte am Tatort gewesen sein muss. Der Tatverdacht habe sich “wieder erhärtet”, auf Basis aller nunmehr vorliegender Ermittlungsergebnisse gebe es nur mehr gegen den 42-Jährigen einen “konkreten Verdacht”, so die Anklagebehörde vor etwa zehn Tagen.

Zigarette lag schon 2013 vor

Kapferer sah schon damals die Anklage “auf schwache Beine gestellt”. Das bekräftigte er auch am Donnerstag. Bei seinem Einspruch werde es um die Klärung der Frage gehen, ob sein Mandant in der Sache überhaupt ein zweites Mal verfolgt werden darf. Die Zigarette sei immer schon vorgelegen, seinen Angaben zufolge wären die Untersuchungsmethoden auch 2013 schon gut genug gewesen, um dort DNA so wie heute verwertbar zu machen. Das Strafrecht folge dem Grundsatz “Ne bis in idem” (“nicht zweimal in derselben Sache”) und ziehe diesbezüglich eine enge Grenze, so Kapferer.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Kommentare
52
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Handelskammern begehren gegen Brenner-Blockade auf
Kommentare
40
Handelskammern begehren gegen Brenner-Blockade auf
Heller-Projekt: Baumpflanzung markiert Auftakt für Hofburggarten
Kommentare
38
Heller-Projekt: Baumpflanzung markiert Auftakt für Hofburggarten
Autonomiereform endgültig genehmigt
Kommentare
32
Autonomiereform endgültig genehmigt
Meilenstein für Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel
Kommentare
20
Meilenstein für Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 