Südtirol: Der Winter meldet sich zurück

Bozen – Trotz zuletzt frühlingshafter Temperaturen hat der Winter in der Nacht auf heute gezeigt, dass er durchaus noch in der Lage ist, das Wettergeschehen zu drehen.

Eine Kaltfront hat etwas Schnee und Regen, aber auch Wintergewitter mit sich geführt.

Guten Morgen. Habt ihr es gehört? Mit Durchzug der Kaltfront gab es am frühen Morgen die ersten Gewitter des Jahres. Blitze wurden im Etschtal, Sarntal, Pustertal und den Dolomiten verzeichnet. ⚡️ Bild: @Blitzortung_Org pic.twitter.com/RQQdNsARRm — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 26, 2020

In höheren Lagen wie im oberen Pustertal, in Gröden oder Gadertal hat es geschneit.

Die Wintergewitter brachten auch den Schnee zurück. In den höheren Tälern wie hier im Hochpustertal wurde es weiß, 10 cm fielen im hinteren Ahrntal. pic.twitter.com/sh06wxth68 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 26, 2020

Für Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst sind Wintergewitter nichts Ungewöhnliches:

⚡️Gewitter im Winter. Selten ja, ungewöhnlich nein. In den vergangenen 14 Jahren gab es in Südtirol nur drei Winter ohne Gewitter. Meistens werden aber nur einzelne Blitze registriert, nicht vergleichbar mit den größeren Sommergewittern. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 26, 2020

Der weitere Wetterverlauf

Heute lockert es vorübergehend wieder auf und vielerorts wird es sonnig. Bis zum Nachmittag nehmen die Wolken wieder zu und von Nordwesten her ziehen ein paar Schauer durch, die Schneefallgrenze liegt um 1000 m. In den Tälern weht teils kräftiger Nordwind.

Schnee im Norden Südtirols

Der Donnerstag beginnt meist sonnig. Im Laufe des Tages zieht es zu und ab dem Nachmittag beginnt es vom Reschen her zu schneien. Am Abend breiten sich die leichten Niederschläge auf die gesamte Nordhälfte Südtirols aus, im Unterland bleibt es wahrscheinlich trocken. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 1000 m. Der Freitag beginnt im Norden noch unbeständig mit letzten Schneeschauern, danach scheint im ganzen Land die Sonne. Am Samstag nehmen die Wolken wieder zu, tagsüber bleibt es aber trocken. Am Sonntag wird es wechselhafter, gebietsweise kann es etwas regnen bzw. oberhalb von ca. 1000 m schneien.