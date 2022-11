Südtiroler bei Bergunfall in Provinz Verona verletzt

Bozen/Verona – Ein Südtiroler ist bei einem Bergunfall in der Provinz Verona verletzt worden. Der 40-Jährige aus St. Ulrich durchkletterte Medienberichten zufolge am Samstag eine Felswand in der Gemeinden Brentino Belluno, als er mehrere Meter auf einen Felsvorsprung unter ihm abstürzte.

Dabei zog sich der Mann erhebliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber barg den Grödner mit der Seilwinde und brachte ihn in ein Krankenhaus nach Verona.