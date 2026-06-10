Südtiroler Kinderhilfe Regenbogen hat neuen Vorstand

Von: mk

Rodeneck – Der Verein „Südtiroler Kinderhilfe Regenbogen VFG“ hilft seit nunmehr fast 40 Jahren Südtiroler Familien, in denen ein Kind oder ein Jugendlicher an Krebs erkrankt ist. Seit 2021 steht der Verein zusätzlich auch jungen Betroffenen mit seltenen oder schweren Krankheiten zur Seite, die von keinem anderen Verein unterstützt werden.

Im Frühjahr 2026 wurde bei der Jahreshauptversammlung ein neuer Vorstand gewählt. Dieser setzt sich nun aus den folgenden fünf Mitgliedern zusammen: Klaus Kolhaupt (Präsident), Silvia Wieland (Vizepräsidentin), Ingrid Unterfrauner, Erwin Oberpertinger und Ulrich Hört.

Die Arten der Unterstützung des Vereins reichen von finanzieller Soforthilfe bei erstmaliger Erkrankung und Rückfällen über die Kostenübernahme für spezielle Therapieangebote bis hin zu Fahrtkostenzuschüssen und der Übernahme von Spesen für die Übernachtung von Familienangehörigen in Krankenhausnähe. Darüber hinaus wird die Gemeinschaft innerhalb des Vereins gefördert. Als dritte Säule unterstützt der Verein zudem die Forschung, um Krebserkrankungen und seltene Krankheiten besser zu verstehen und wirksame Behandlungsmethoden zu entwickeln.

Die Südtiroler Kinderhilfe Regenbogen ist somit nicht nur in der akuten Phase für die erkrankten Kinder und Jugendlichen, deren Geschwistern und Eltern da, sondern auch in der „Zeit danach“. Denn mit der Entlassung aus dem Krankenhaus ist noch lange nicht alles vorbei. Allen Mitgliedsfamilien wird mit verschiedenen Austauschtreffen (Workshops, Wallfahrt, Ausflüge) die Möglichkeit geboten, sich untereinander kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, Informationen, Erfahrungen und vor allem auch ihre Sorgen miteinander zu teilen.

Die Kinderhilfe Regenbogen ist auf Spenden aus der Bevölkerung, von Unternehmen sowie aus verschiedenen Aktionen von Vereinen und Verbänden angewiesen. Diese sind bekanntermaßen steuerlich absetzbar.

Der Verein freut sich über jeden Neuzugang, dem geholfen werden kann. Interessierte Familien können auf der Homepage des Vereins www.kinderhilfe.it oder via Email an info@kinderhilfe.it um Hilfe bzw. Mitgliedschaft ansuchen.