Aktuelle Seite: Home > Chronik > Surfer stirbt nach mutmaßlicher Hai-Attacke in Sydney
Klimawandel lässt Gefahr für Schwimmer steigen

Surfer stirbt nach mutmaßlicher Hai-Attacke in Sydney

Samstag, 06. September 2025 | 08:44 Uhr
Dritter Angriff in drei Monaten Hai ozean meer raubtier sym
APA/APA/AFP/JOSEPH PREZIOSO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei einer mutmaßlichen Hai-Attacke vor der Küste von Sydney ist ein Surfer tödlich verletzt worden. Der Mann wurde am Long Reef Beach in Dee Why allem Anschein nach “von einem großen Hai” gebissen und danach an Land gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach dem Vorfall am Samstagvormittag (Ortszeit) wurden alle Strände von Manly bis Narrabeen im Norden vorläufig gesperrt.

Hubschrauber stiegen auf, um das Wasser aus der Luft nach Raubfischen abzusuchen. Der Strand liegt etwa 20 Kilometer vom Stadtzentrum der Metropole entfernt an den Northern Beaches – einem langen Küstenstreifen am Pazifik, der sich vom beliebten Touristenbezirk Manly bis hoch ins exklusive Palm Beach zieht.

Das in Stücke gerissene Surfbrett des Opfers wird nun untersucht, um festzustellen, was für ein Hai ihm zu Verhängnis wurde. Für den Menschen sind vor allem drei in der Region heimische Arten gefährlich: Tigerhaie, Bullenhaie und Weiße Haie.

Klimawandel lässt Gefahr für Schwimmer steigen

Sydney ist mit rund 5,5 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt Australiens. Die Wahrscheinlichkeit, dort oder anderswo in Down Under von einem Hai gebissen zu werden, ist aber sehr gering. Im vergangenen Jahr gab es nach Zählung der von Forschern, Wildtierexperten und Behörden geführten Australian Shark Incident Database nur einen tödlichen Hai-Angriff. Im laufenden Jahr waren es mit Stand vor dem Wochenende drei.

Allerdings halten sich gefährliche Arten wie die vergleichsweise aggressiven Bullenhaie wegen des Klimawandels und steigender Meerestemperaturen immer länger rund um den Hafen und die Strände von Sydney auf – und stellen damit zunehmend eine Gefahr für Schwimmer und Surfer dar. Eine Studie der James Cook University in Queensland ergab, dass die Raubfische im Sommer etwa 15 Tage mehr vor der Küste Sydneys verbringen als noch vor 15 Jahren. Dort erwärmen sich die Gewässer des Pazifiks noch schneller als in den meisten anderen Meeresregionen der Welt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
99
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
81
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
80
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
48
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
32
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 