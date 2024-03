“Tag der offenen Türen” im Fachzentrum für Autismus “Il Cerchio – Der Kreis”

Bozen – Am 2. April 2024 ab 15.00 Uhr öffnet das Fachzentrum für Autismus “Il Cerchio – Der Kreis”, welches seit 2015 mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb konventioniert ist, seine Türen allen Interessierten. Anlässlich des Welt-Autismus-Tages, der 2007 von der UN-Nationalversammlung ins Leben gerufen wurde, wird man die neuen Räumlichkeiten des Zentrums in der Duca d’Aosta Allee 61 in Bozen besichtigen können.

Der wachsende Bedarf auf Landesebene hat nämlich eine Erweiterung des Zentrums erforderlich gemacht, um in den kommenden Jahren bis zu 350 bis 400 Patienten pro Monat aufnehmen zu können und die Wartezeiten deutlich zu verkürzen. Der neue Sitz hat auch die Gründung eines neuen Intensiven Rehabilitationsdienstes ermöglicht, der seit letztem Sommer aktiv ist und Patienten mit mittlerem und niedrigem Funktionsniveau gewidmet ist, mit besonderem Augenmerk auf kleine Kinder und Frühdiagnose.

Von 15.00 bis 19.00 Uhr haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, nicht nur die Räumlichkeiten zu besichtigen, sondern auch Informationen über die vom Zentrum angebotenen Dienste zu erhalten. Das klinische Personal wird Informationen teilen und durch die Vielfältigkeit von Angeboten für Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus-Spektrum-Störungen führen, welche nicht nur individuelle therapeutische Einzel- und Gruppentherapien vorsehen, sondern auch Schulberatungen, Begleitung auf dem Arbeitsplatz, Elterntraining und -unterstützung, Organisation von Gruppen zur sozialen Autonomie sowie Beratungs- und Schulungsangebote für öffentliche und private Einrichtungen.

Das Nachmittagsprogramm umfasst neben Unterhaltung mit Essen und Musik um 16.30 Uhr auch die Begrüßung der Behörden mit verschiedenen Gästen, darunter der Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit Hubert Messner und der Bürgermeister Renzo Caramaschi.

Für weitere Informationen: www.ilcerchioderkreis.it