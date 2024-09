Tagung zum Thema genetisch bedingter Brustkrebs

Von: mk

Bozen – Am 13. September findet im Kolpinghaus in Bozen eine Tagung mit Fachleuten zum Thema genetisch bedingter Brustkrebs statt. Die Tagung ist allen Interessierten ohne Anmeldung zugänglich.

BRCA-Gene sind Gene, die auf eine erhöhte Anfälligkeit für Brust- bzw. Eierstockkrebs hinweisen können. Werden diese bereits im Vorfeld bei einer Frau identifiziert, z.B. im Falle einer familiären Vorbelastung, so werden betroffene Patientinnen besonders engmaschig überwacht und im Bedarfsfall auch operiert bzw. weiterbehandelt.

Bei der Tagung in Bozen vergleichen Expertinnen und Experten verschiedener Bereiche die Erfahrungswerte nach Operationen brustkrebsbetroffener Frauen, welche das Gen BRCA (BRCA 1 oder BRCA 2) aufweisen. Wissenschaftlicher Leiter der Tagung ist Facharzt Romano Polato der Breast Unit am Krankenhaus Bozen, als Vorsitzender fungiert Primar Antonio Frena der Abteilung für allgemeine Chirurgie am Krankenhaus Bozen.

Generaldirektor Christian Kofler ist überzeugt, dass dieser Austausch von Fachleuten für alle anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer neue und interessante Erkenntnisse bringt und dankt deshalb besonders den beiden Organisatoren für die Vorbereitung.

Für Sanitätsdirektor Josef Widmann ist besonders bei Brustkrebs eine umfassende Behandlung wichtig: „Neben der Klärung familiär bedingter Vorbelastungen, ist eine chirurgische und im Bedarfsfall individuelle medikamentöse- und strahlentherapeutische Behandlung sehr wichtig, um die Genesung der Patientinnen zu sichern. Bei dieser Tagung werden v.a. die Aspekte der vererbbaren Formen von Brustkrebs und die daraus abgeleiteten Therapien bzw. vorbeugende Überwachungsprogramme und Behandlungen besprochen. Im Südtiroler Sanitätsbetrieb wurde zu diesem Thema eine eigene Sprechstunde in der onkologischen Abteilung eingerichtet. Die Medizin hat hier den letzten Jahren große Fortschritte erzielt, deshalb sehe ich diesen Austausch auch als sehr gute Gelegenheit für Fachleute und Interessierte, sich verschiedene Erfahrungsberichte anzuhören und über die neuesten Entwicklungen sich zu informieren.“

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.