Taschendiebstahl mit schlimmen Folgen

Montan – Eine 60-jährige Frau aus Montan, die in einem Supermarkt eingekauft hat, ist Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Unbekannte hatten ihr in einem Moment der Unaufmerksamkeit die Geldbörse aus der Tasche entwendet – ein Vorfall, der fatale Folgen hatte.

Die Frau hat den Diebstahl erst bemerkt, als die beiden Diebe bereits das Weite gesucht hatten. Dummerweise hatte die 60-Jährige die Angewohnheit, neben Bargeld und ihren Dokumenten auch den PIN ihrer Bankomatkarte in der Brieftasche aufzubewahren.

Für die Übeltäter war es damit ein Leichtes, ihr Konto insgesamt mit 3.000 Euro zu belasten.

Wie aus den Kontoauszügen ihrer Bank hervorging, haben die Übeltäter einmal bei einem Bankomatschalter 1.600 Euro von ihrem Konto abgehoben. Kurz darauf erwarben sie in der Tabaktrafik in einem Nachbarsort Rubbellose im Wert von 1.400 Euro. Die 60-Jährige erstattete deshalb Anzeige bei den Carabinieri in Neumarkt.

Den Ermittlern gelang es, die Flucht der mutmaßlichen Täter zu rekonstruieren und diese zu identifizieren. Dabei überprüften die Ordnungshüter unter anderem Aufnahmen von Überwachungskameras und jagten die Bilder durch die eigene Datenbank. Außerdem wurden Computer-Daten kontrolliert und mehrere Zeugen einvernommen.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen Mann und eine Frau aus Trient, die bereits vorbestraft sind. Das Paar kassierte eine Anzeige wegen erschwerten Diebstahls und illegalen Gebrauchs einer Kreditkarte auf freiem Fuß.

Die Carabinieri rufen die Bürger dazu auf, nach einem Taschendiebstahl sofort die eigene Bank zu benachrichtigen und die eigenen Konten sperren zu lassen. Außerdem sollte der PIN-Code der eigenen Bankomat- oder Kreditkarte niemals in der Brieftasche aufbewahrt werden.