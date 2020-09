Tausend-Stufen-Weg: 65-Jähriger bei Hängebrücke abgestürzt

Verletzung am Kopf

Meran – Heute Mittag stürzte ein Mitglied einer Wandergruppe am „Tausend-Stufen-Weg“ in der Nähe der Hängebrücke (auf ca. 1400m) ab. Dabei zog er sich eine Verletzung am Kopf und einige weitere Prellungen und Abschürfungen zu.

Es handelt sich um einen 65-jährigen Mann aus Essen in Deutschland. Seine Wanderkameraden setzten den Notruf ab und die Bergrettung Meran wurde alarmiert. Diese fuhr mit dem Einsatzfahrzeug bis zum Hofschank Pirchhof (1445 Meter) und von dort ging es zu Fuß weiter am Meraner Höhenweg in Richtung Unfallort.

Dort angekommen, wurde der Verletzte erstversorgt und für den Transport mit der Gebirgstrage vorbereitet. Mit dieser wurde er dann zum Einsatzwagen getragen und dann ins Krankenhaus Meran gebracht. Der Einsatz dauerte ungefähr zweieinhalb Stunden.