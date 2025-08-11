Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert
Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen in Spanien

Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert

Montag, 11. August 2025 | 21:27 Uhr
Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen in Spanien
APA/APA/AFP/CESAR MANSO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Wegen eines Waldbrandes nahe dem auch bei Touristen beliebten Ferienort Tarifa im Süden Spaniens sind mehr als 2.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Betroffen waren Strandbesucher, Gäste von Ferienanlagen und Anrainer im Bereich der Playa de Atlanterra und der Playa de Bolonia, rund 25 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Tarifa, wie der Innenminister der Region Andalusien, Antonio Sanz, mitteilte.

Die Flammen waren laut amtlichen Angaben am Montagvormittag in den Eukalyptus- und Pinienwäldern des Gebirges Sierra de la Plata ausgebrochen. Das Feuer habe sich zunächst rasch Richtung Küste ausgebreitet, hieß es. Über 100 Einsatzkräfte kämpften am Abend am Boden gegen die Flammen. Sie wurden von 14 Löschflugzeugen und -Hubschraubern unterstützt. Starker Wind mit Böen von bis zu 50 Kilometern pro Stunde erschwert die Löscharbeiten.

Auch im Nordwesten Spaniens brennt es lichterloh

Erst vor knapp einer Woche war das Gebiet um Tarifa in der Provinz Cádiz bereits von einem Waldbrand in Mitleidenschaft gezogen worden. Damals wurden im Gebiet La Peña mehrere Hotels, Siedlungen und ein Campingplatz geräumt, rund 1.500 Touristen und Anrainer in Sicherheit gebracht. Die Flammen, die erst vor zwei Tagen gelöscht werden konnten, zerstörten eine relativ kleine Fläche (280 Hektar), bereiteten den Behörden aber große Sorgen.

Am Montag wurden zudem in Spanien auch die Regionen Galicien und Kastilien und León im Nordwesten des Landes von mehreren größeren Wald- und Vegetationsbränden heimgesucht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Kommentare
91
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
70
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
64
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Kommentare
50
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Kommentare
37
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 