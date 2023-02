Terenten: Vermisste Frau gibt Rätsel auf

Terenten – In Terenten gilt eine 44-jährige Frau als vermisst. Ihr Ehemann hat sich am Montagabend an die Station der Carabinieri in Brixen gewandt.

Die Frau hat offenbar in der Früh ohne ihr Handy das Haus verlassen und ist mit ihrem Auto davongefahren. Ihren Angehörigen hatte sie erklärt, sie wolle nach Bruneck. Dort soll sie allerdings nie angekommen sein.

Stattdessen wurde das Auto auf dem Bahnhofsparkplatz in Franzensfeste gefunden. Eine Suchaktion ist derzeit im Gange.