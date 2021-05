Teststation in Sinich bleibt bis Ende Mai aufrecht

Meran – Die vom Südtiroler Sanitätsbetrieb im ehemaligen Dopolavoro Memc in Sinich (Reichsstraße Nr. 58-62) organisierte Test-Tätigkeit zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie wird bis Ende Mai fortgeführt.

Freiwillige können sich in Sinich in Meran bis einschließlich Montag, 31. Mai einem kostenlosen Covid-19-Schnelltest unterziehen.

Die Teststation wird von Mitarbeitern des Roten Kreuzes und der Stadtgemeinde Meran betreut und ist täglich von Montag bis Samstag von 14.00 bis 18.00 Uhr ohne Vormerkung zugänglich.

Auch die Selbsttest-Station in der Kasernenstraße 8 – die von der Meraner Gemeindeverwaltung den Anweisungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes entsprechend und in Zusammenarbeit mit dem Alpini-Kommando, dem Weißen Kreuz und dem Roten Kreuz eingerichtet wurde – ist bis einschließlich 31. Mai täglich von Montag bis Freitag von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr sowie am Samstag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr zugänglich. Zum Einsatz kommen dort die sogenannten Nasenflügeltests, die sich bereits in den Schulen bewährt haben.

Der Zugang zur Teststation in Untermais ist nur nach Online-Voranmeldung möglich. Diese kann über die Plattform https://comunemerano.prenotami.cloud vorgenommen werden.