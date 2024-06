Tierarztkosten: Wenn kranke Haustiere zur Schuldenfalle werden

Von: luk

Bozen – Kranke Haustiere kosten viel Geld und können mitunter zur Schuldenfalle werden. Darauf weist ORF Südtirol Heute hin.

Denn für die pelzigen Vierbeiner schließen in Südtirol die wenigsten Halter eine Krankenversicherung ab.

So kann etwa ein gebrochener Hundelauf bis zu 1.000 Euro kosten. Ein Kreuzbandriss kann bis zu 1.400 Euro kosten. Auch Medikamente oder Blutproben reißen große Löcher in so manche Geldbörse. Tierbesitzer nehmen die hohen Behandlungskosten aber in Kauf, auch wenn es finanziell eng wird.

Vor der Anschaffung eines Haustieres sollte man sich also überlegen, ob man auch die Folgekosten stemmen kann.