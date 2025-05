Tierrettung im Ahrntal

Von: luk

St. Jakob im Ahrntal – In den frühen Morgenstunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Steinhaus zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Acht Jungkühe waren in der Nacht bzw. am Morgen von ihrer Weide in St. Jakob im Ahrntal im Norden Südtirols entkommen. Der betroffene Landwirt bat die Einsatzkräfte um Unterstützung bei der Suche nach den Tieren.

Zunächst war unklar, in welche Richtung sich die Rinder entfernt hatten. Es hatte Neuschnee gegeben. Gegen 8.00 Uhr konnten die Tiere schließlich unversehrt im Bereich der sogenannten „Hollenze“ lokalisiert werden. Die Feuerwehrleute brachten die Jungkühe mit Hilfe eines Tiertransporters sicher zurück.

Der Einsatz begann um 6.58 Uhr und konnte gegen 8.30 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden. Weitere Rettungsorganisationen waren nicht beteiligt. Die Feuerwehr Steinhaus übernahm die Koordination und Durchführung des gesamten Einsatzes.

Die Tiere blieben bei ihrem nächtlichen Ausflug unverletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.