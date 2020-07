Tirol: Ein positives Testergebnis seit gestern Abend

Derzeit 38 Personen in Tirol infiziert

Tirol – Die Abteilung der Öffentlichkeitsarbeit des Landes Tirol teilt mit, dass seit gestern, Freitagabend, in Tirol ein weiteres positives Testergebnis aus dem Bezirk Innsbruck-Land vorliegt. Somit gelten derzeit 38 Personen in Tirol als am Coronavirus erkrankt, 3.449 sind wieder genesen.

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 38

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.449

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 91.513

Die Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 15 (409)

Landeck: 7 (981)

Schwaz: 5 (339)

Kufstein: 4 (489)

Kitzbühel: 3 (362)

Imst: 1 (289)

Innsbruck-Land: 3 (376)

Lienz: 0 (148)

Reutte: 0 (56)

Testungen Österreich:

Zahl der durchgeführten Testungen: 683.484 (Stand Freitag, 10. Juli 2020, 9.30 Uhr)