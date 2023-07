Tod nach Zahnarzttermin: Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Bozen/Brescia – Luigi Floretta (45), Mitarbeiter der Rai in Bozen, ist am vergangenen Dienstag nach einer Zahnarztbehandlung in einer Praxis in Brescia zusammengebrochen. Drei Tage später verstarb Floretta im Krankenhaus von Brescia. Die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten.

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft von Brescia wegen des Verdachts auf fahrlässiger Tötung. Ins Ermittlungsregister wurden neben dem Zahnarzt auch der Anästhesist sowie der Assistent eingetragen, die am fraglichen Tag den Eingriff vornahmen. Am Dienstagvormittag soll eine Autopsie durchgeführt werden.

Wie Alto Adige online berichtet, wollte der 45-Jährige in der Praxis in Brescia eine Prothesenoperation unter Narkose durchführen lassen.

Die Familie hat bereits einen Anwalt und einen medizinischen Berater engagiert. Sie werden an der Autopsie teilnehmen.