Tod von Bocar Diallo: Tag der öffentlichen Trauer in Bozen

Bozen – Am vergangenen Freitag hat sich auf dem Firmengelände der Aluminium GmbH Bozen ein schwerer Unfall ereignet, bei dem sechs Arbeiter verletzt worden sind. Einer von ihnen, Bocar Diallo, ist seinen schweren Verletzungen mittlerweile erlegen.

Dieser erschütternde Vorfall hat die gesamte Stadtgemeinschaft schwer getroffen. Die Stadtverwaltung möchte den Angehörigen, den Arbeitskolleginnen und -kollegen sowie den Freunden von Bocar Diallo ihr Mitgefühl ausdrücken und der Trauer der ganzen Stadt über diesen schwerwiegenden und schmerzhaften Verlust in einem würdevollen Rahmen zum Ausdruck bringen.

Vor diesem Hintergrund hat Bürgermeister Renzo Caramaschi für den heutigen Mittwoch einen Trauertag ausgerufen.

Demnach gilt am Mittwoch Trauerbeflaggung: Alle Fahnen der Stadt Bozen an Gemeindegebäuden werden an diesem Tag auf Halbmast gesetzt.

Außerdem wird um 12.00 Uhr eine Schweigeminute abgehalten. Die Arbeitstätigkeit in den Gemeindeämtern sowie alle geplanten Musikdarbietungen auf öffentlichen Plätzen und alle weiteren Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten werden um diese Uhrzeit für eine Minute unterbrochen.

Der Bürgermeister lädt die Bevölkerung, die Behörden und die Wirtschaft ein, sich der Trauerbekundung anzuschließen und sich in der von ihnen für angemessen befundenen Form am Trauertag zu beteiligen.

Der Bürgermeister und Vertreter der Gemeindebehörden versammeln um 12.00 Uhr sich im Kapuzinerpark vor der Gedenktafel für die bei der Arbeit Verstorbenen, um eine Schweigeminute einzulegen.

Der Gesundheitszustand der anderen Arbeiter, die am Freitagabend bei der Explosion verletzt wurden, ist nach wie vor ernst, aber stabil.

Am schwersten verletzt wurden jene beiden Arbeiter, die derzeit in Verona und in Murnau in Bayern stationär behandelt werden. Die drei weiteren Arbeiter, die sich derzeit in Mailand und Bozen aufhalten, sind außer Lebensgefahr.