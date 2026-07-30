Tödliche Ausfahrt am Jaufenpass

Von: Lukas Unterkofler

St. Leonhard in Passeier – Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag um die Mittagszeit auf der Jaufenpass-Straße bei St. Leonhard in Passeier ereignet. Ein Trike-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem Crash erlitt er tödliche Verletzungen. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt.

Ein Trike-Bike ist ein dreirädriges motorisiertes Fahrzeug mit einem Vorderrad und zwei Hinterrädern.

Der Unfall geschah gegen Mittag auf der Staatsstraße 44 bei der Abfahrt vom Jaufenpass. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann (49) aus Vahrn Teil einer Motorradgruppe, die auf einer Tour über einen der beliebtesten Südtiroler Alpenpässe unterwegs war. Das Trike bildete das Schlussfahrzeug der Gruppe.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das dreirädrige Motorrad plötzlich von der Straße ab. Für den Südtiroler kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein 60-jähriger Südtiroler – ebenfalls aus Vahrn – zog sich schwere Verletzungen zu.

Sofort rückten das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Carabinieri sowie die Freiwillige Feuerwehr Walten zum Unfallort aus. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden.

Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand waren keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.