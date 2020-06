Tödlicher Absturz bei Bergrettungsübung

Sand in Taufers – Zu einem tragischen Unfall ist es am gestrigen Samstagabend in Rein in Taufers gekommen, bei dem der Leiter der Bergrettung von Sand in Taufers, der 43-jährige Lukas Forer, in den Tod gestürzt ist.

Wie es zu dem tragischen Sturz kommen konnte, ist bislang noch nicht geklärt. Feststeht, dass Forer gegen 20.00 Uhr nach einer abgeschlossenen Übung von einer Felswand in die Schlucht und somit in den dort reißenden Reinbach gestürzt ist.

Medienberichten zufolge handelten zwar die Kollegen des Mannes rasch, indem sie ihn nur kurz darauf aus dem Wasser zogen und mit der Wiederbelebung begannen, doch es war bereits zu spät. Der eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Mit großer Bestürzung haben wir vom tödlichen Unfall des Rettungsstellenleiters Lukas Forer der Bergrettung Sand in… Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Sabato 6 giugno 2020