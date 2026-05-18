Tödlicher Fahrradunfall in Partschins

Von: mk

Partschins – In Partschins hat sich am Sonntag kurz nach der Mittagszeit ein tragischer Freizeitunfall ereignet. Ein 76-jähriger Urlauber aus Baden-Württemberg ist auf einem Weg in der Zone Stuanbruch bei einem Ausflug mit dem Mountain Bike tödlich verunglückt.

Einer ersten Rekonstruktion der Ereignisse zufolge ist der Mann mit seinem Fahrrad in einer Gegend gestürzt, in der es kaum Hänge mit starker Neigung gibt.

Seine Begleiter, die den Sturz miterlebt hatten, versuchten sofort, den Mann wiederzubeleben, und begannen mit einer Herz-Lungen-Massage. Gleichzeitig wurde der Notruf abgesetzt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 3, die Berg- und Höhlenrettung, Bergretter der Finanzpolizei und die Meraner Bergrettung.

Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des 76-Jährigen nicht mehr gerettet werden.