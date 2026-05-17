Aktuelle Seite: Home > Sport > Triumph in Rom bringt Sinner “Golden Masters”
Jannik Sinner siegte vor "seinen" italienischen Fans

Triumph in Rom bringt Sinner “Golden Masters”

Sonntag, 17. Mai 2026 | 19:25 Uhr
Jannik Sinner siegte vor \
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI
Schriftgröße

Von: apa

Tennis-Star Jannik Sinner hat sich erwartungsgemäß im Finale des Masters-1000-Turniers von Rom durchgesetzt und damit nun jedes Masters schon zumindest einmal gewonnen. Der Italiener ist nach dem Serben Novak Djokovic erst der zweite Spieler, der dieses “Golden Masters” in seiner Karriere geschafft hat. Am Sonntag siegte Sinner gegen den Norweger Casper Ruud 6:4,6:4. Es war der 34. Masters-1000-Matchsieg des Weltranglistenersten in Folge, womit er seinen Rekord ausbaute.

In Rom war es der erste Turniersieg von Sinner, der zuvor schon in Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid triumphiert hatte. Dabei tat sich der 24-Jährige aber nicht leicht, gleich sein erstes Aufschlagspiel gab er ab und lag 0:2 zurück. Sinner holte sich jedoch postwendend das Re-Break und drängte Ruud danach in die Defensive. Sein Gegner hatte nur noch einen weiteren Breakball, im zweiten Satz beim Stand von 3:4 aus seiner Sicht. Den wehrte Sinner ab und marschierte anschließend unbeirrt zum Matchgewinn nach 1:45 Stunden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Prügelattacke vor Grundschule in Meran: 14-Jähriger verletzt
Kommentare
41
Prügelattacke vor Grundschule in Meran: 14-Jähriger verletzt
Gewissheit nach Bangen: Wal Timmy ist tot
Kommentare
36
Gewissheit nach Bangen: Wal Timmy ist tot
Modena: Auto fährt in Menschenmenge und Täter sticht auf Passanten ein
Kommentare
27
Modena: Auto fährt in Menschenmenge und Täter sticht auf Passanten ein
Hofburggarten: “14 Mio. Euro für Prestigeprojekt statt für leistbares Wohnen”
Kommentare
26
Hofburggarten: “14 Mio. Euro für Prestigeprojekt statt für leistbares Wohnen”
Grüne und Schwarze Flaggen: Lob, aber vor allem Tadel für Südtirol
Kommentare
26
Grüne und Schwarze Flaggen: Lob, aber vor allem Tadel für Südtirol
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 