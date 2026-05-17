Triumph in Rom bringt Sinner “Golden Masters”

Von: apa

Tennis-Star Jannik Sinner hat sich erwartungsgemäß im Finale des Masters-1000-Turniers von Rom durchgesetzt und damit nun jedes Masters schon zumindest einmal gewonnen. Der Italiener ist nach dem Serben Novak Djokovic erst der zweite Spieler, der dieses “Golden Masters” in seiner Karriere geschafft hat. Am Sonntag siegte Sinner gegen den Norweger Casper Ruud 6:4,6:4. Es war der 34. Masters-1000-Matchsieg des Weltranglistenersten in Folge, womit er seinen Rekord ausbaute.

In Rom war es der erste Turniersieg von Sinner, der zuvor schon in Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid triumphiert hatte. Dabei tat sich der 24-Jährige aber nicht leicht, gleich sein erstes Aufschlagspiel gab er ab und lag 0:2 zurück. Sinner holte sich jedoch postwendend das Re-Break und drängte Ruud danach in die Defensive. Sein Gegner hatte nur noch einen weiteren Breakball, im zweiten Satz beim Stand von 3:4 aus seiner Sicht. Den wehrte Sinner ab und marschierte anschließend unbeirrt zum Matchgewinn nach 1:45 Stunden.