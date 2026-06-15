Tödlicher Motorradunfall in Stilfes

Von: mk

Stilfes – Auf der Staatsstraße in Stilfes bei Freienfeld hat sich am Montagvormittag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Kurz nach 9.00 Uhr sind ein Lkw und ein Motorrad aufeinandergeprallt – mit tödlichen Folgen.

Ersten Informationen zufolge handelte es sich um einen Frontalzusammenstoß, in dessen Folge das Motorrad in Brand geriet. Der Lenker des Motorrads hat den Unfall nicht überlebt.

Im Einsatz standen der Notarzt, das Weiße Kreuz und die Notfallseelsorge. Den genauen Unfallhergang ermitteln die Carabinieri.