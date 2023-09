Tödlicher Traktorunfall in Glaning

Am Weingartnerhof

Glaning – Am Weingartnerhof in Glaning oberhalb von Bozen hat sich am Nachmittag ein schwerer Unfall ereignet.

Gegen 15.00 Uhr wurde wegen eines Traktorunfalls Alarm geschlagen. Dabei ist laut Landesnotrufzentrale eine Person ums Leben gekommen.

Ein Bauer soll bei Arbeiten die Kontrolle über den Traktor verloren und sich tödliche Verletzungen zugezogen haben.

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Feuerwehr und die Carabinieri.