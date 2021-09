Tödlicher Traktorunfall in Riffian

Riffian – In Riffian am Eingang zum Passeiertal in der Nähe des Sportplatzes ist es am Mittwochvormittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen.

Gegen 9.20 Uhr ist ein Traktor umgekippt. Dabei wurde der 59-jährige Andreas Prossliner aus Lana zwischen dem Gefährt und einem Pfosten eingeklemmt.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Wiederbelebungsmaßnahmen des Notarztes und Rettungsteams waren vergebens.

Ebenso im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Riffian und Kuens sowie die Carabinieri, die zum Unfallhergang ermitteln.

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die Bergungsarbeiten.