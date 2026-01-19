Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tollpatschiger Dealer in Meran
Cannabis-Aroma aus dem Fenster

Tollpatschiger Dealer in Meran

Montag, 19. Januar 2026 | 09:32 Uhr
Doofer Drogendealer in Meran
Carabinieri
Von: luk

Meran – Ein intensiver Duft aus dem Fenster wurde einem 25-jährigen Mann in Meran zum Verhängnis. Der mutmaßliche Dealer ließ in seiner Wohnung im Stadtzentrum offenbar zu viel „Aroma“ entweichen – und machte damit eine Zivilstreife der Carabinieri auf sich aufmerksam.

Die Beamten nahmen den starken Cannabisgeruch auf der Straße wahr und gingen der Sache nach. In der Wohnung des ausländischen Staatsbürgers wurden sie fündig: Bei der Durchsuchung stellten sie insgesamt 1,3 Kilogramm Haschisch sicher, verteilt auf vier größere Blöcke sowie 64 eiförmige Portionen. Zudem fanden sie eine Präzisionswaage mit Cannabisspuren.

Der bereits polizeibekannte Mann wurde festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Gegen ihn wird wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht ermittelt.

 

Bezirk: Burggrafenamt

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

