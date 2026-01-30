Tote in Pensionistenheim – Tatverdächtiger festgenommen

Von: apa

In dem Fall um eine 87-Jährige, die vor zehn Tagen tot in ihrem Bett in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling aufgefunden worden war, gibt es eine Festnahme. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ausgeforscht, es handelt sich dabei um einen 61-jährigen Mann. In welchem Verhältnis der Beschuldigte zu der Frau stand, wurde von der Polizei nicht bekanntgegeben. Die Ermittlungen befinden sich “in einer sensiblen Phase”, man wolle sie nicht gefährden.

Die Seniorin war am 20. Jänner tot im Bett ihres Zimmers in der Wiener Seniorenresidenz gefunden worden. Aufgrund der Spurenlage konnte ein Fremdverschulden zunächst nicht ausgeschlossen werden. Eine gerichtsmedizinische Obduktion bestätigte schließlich den Verdacht eines Tötungsdelikts. Der Tod der Pensionistin dürfte durch Ersticken herbeigeführt worden sein, hieß es von den Einsatzkräften. Die Polizei bestätigte damals auch, dass im Hals der Frau ein Schmuckstück gefunden wurde.

Während der Ermittlungen erhärtete sich nun ein dringender Tatverdacht gegen einen 61-jährigen Mann. Der türkische Staatsangehörige wurde aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien am Freitag in der Früh in einer Wohnung in Wien-Penzing durch Kräfte der WEGA festgenommen. Weitere Details zu dem Fall sind derzeit nicht bekannt, die Ermittlungen sollen laut Polizei nicht gefährdet werden.